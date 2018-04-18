#بروح_رياضية.. هل يعض #لويس_سواريز لاعبي السعودية ومصر فى #كأس_العالم؟
جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

#بروح_رياضية.. هل يعض #لويس_سواريز لاعبي السعودية ومصر فى #كأس_العالم؟

  • 18 أبريل/ نيسان 2018

كريم شوقى، أخصائى الطب النفسى ، يتحدث عن الصحة النفسية للاعبين قبل المونديال

مواضيع ذات صلة