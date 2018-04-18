الراب العربي: بين تقليد الغرب والموروث المحلي.

للمرة الأولى في تاريخها منحت جائزة بولتزر الأمريكية المرموقة لفئة الموسيقى الى مغنى راب و هو المغني كندريك لامار عن ألبومه " دام".

والراب أحد فروع ثقافة الهيب هوب الرئيسية. وهو أيضا تسليم القوافي والتلاعب بالألفاظ حتى تتماشى مع القافية من دون الإلتزام بلحن معين. كما تحمل أغاني الراب رسائل سياسية وإجتماعية وثقافية وقضايا شائكة.

و قد نظمت أول بطولة مبارزة راب مؤخرا في بيروت وجمعت عشرات المغنيين الراب من الأردن وسوريا ومصر ولبنان. نتابع تفاصيل المبارزة في تقرير مراسل بي بي سي اكسترا في بيروت جوليان الحاج.