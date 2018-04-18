ما معنى عبارة Embedding Technology؟
جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

بعد الجيل الثالث 3g والجيل الرابع 4g مالذي ستقدمه تقنية الجيل الخامس؟

  • 18 أبريل/ نيسان 2018