كيف يمكن إخراج سيناريو إرسال قوات عربية إلى سوريا؟
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كيف يمكن إخراج سيناريو إرسال قوات عربية إلى سوريا؟

  • 18 أبريل/ نيسان 2018

العميد الدكتور هشام جابر الباحث في الشؤون العسكرية والاستراتيجية يجيب برنامج #حديث_الساعة

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