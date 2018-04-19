يعد الشجار بين الوالدين أمرا طبيعيا ولكنه قد يتحول إلى عامل تأثير سلبي على الأبناء، وذلك حسب دراسات تقول إن الأطفال الذين يشهدون صراعات داخل أسرهم يمكن أن يكونوا عرضة لارتفاع ضربات القلب وزيادة هرمونات التوتر. كما يمكن أن يؤثر الشجار سلبا على نموهم ونمط النوم لديهم وهو ما قد يؤدي إلى إصابتهم بالقلق المرضي والاكتئاب، ويتوقف هذا الأمر على مدى قدرة أفراد العائلة على التفاوض وحل الخلافات فيما بينهم بعيدا عن الصغار.

سابقا كان يعتقد أن الطلاق من أنه ترك آثار مدمرة على الأطفال، لكن يبدو أن الخلافات التي سبقت الطلاق هي صاحبة التأثير الأكبر على الأبناء.

غيدا أبو لبن سيدة لبنانية متزوجة وأم لثلاثة أولاد تحدثت إلى منال جوهر عن طريقة تصرفها في حال حدوث شجار عائلي أثناء حضور الأطفال.

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو تأثيرات الشجار بين الوالدين على الأطفال

منال جوهر سألت كذلك الدكتور نبيل خوري اختصاصي في علم النفس العيادي والتوجيه العائلي والجنسي عن تأثير الشجار بين الأب والأم على الأطفال.