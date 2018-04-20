ما معنى عبارة TO PHASE OUT PENNIES؟
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ما معنى عبارة TO PHASE OUT PENNIES؟

  • 20 أبريل/ نيسان 2018

هل حان الوقت لإيقاف التعامل بالبنسات TO PHASE OUT PENNIES في بريطانيا