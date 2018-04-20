هل يصلح ميغيل دياز كانيل لقيادة كوبا خلفاً لكاسترو؟
جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

هل يصلح ميغيل دياز كانيل لقيادة كوبا خلفاً لكاسترو؟

  • 20 أبريل/ نيسان 2018

الدكتور رامي الخليفة العلي الباحث في شؤون أمريكا الوسطى واللاتينية يجيب برنامج حديث الساعة.

مواضيع ذات صلة