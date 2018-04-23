المشي أفضل دواء

بدأ أطباء في الولايات المتحدة يصفون الرياضة كعلاج مكمل للأدوية التي ينصحون المريض بتناولها .. وهذا على أمل أن يتعامل المرضى مع الموضوع بجدية.

هذا ما قالته الدكتورة رانيت ميشوري طبيبة الأسرة في جامعة جورج تاون في مقال لها علىٍ صحيفة الواشنطن بوست.

وتجد في كثير من الوصفات الطبية يصف الأطباء ممارسة الـ hiking أو المشي لمسافات طويلة في الطبيعة لتحسين الصحة أو للعلاج من بعض الأمراض.. فما هو الhiking ؟ وكيف تتم ممارسته؟

فرح يسري مراسلة إكسترا في الولايات المتحدة ذهبت في رحلة مشي طويلة ونقلت إلينا التجربة في التقرير التالي.