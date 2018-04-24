ما معنى كلمة homelessness ؟
جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

ما معنى كلمة homelessness ؟

  • 24 أبريل/ نيسان 2018

نتساءل حول ما يمكن عمله حيال التشرد homelessness في المملكة المتحدة