الأردن يحارب التنمر بين الطلاب

"لا للتنمر" حملة أطلقت مؤخرا في الاردن لتوعية الطلبة بمفهومه وطرق الحد منه، وآليات التعامل مع الطلبة المتنمرين والمتنمر عليهم.

يأتي ذلك بعد تدوال مواقع التواصل الاجتماعي لعدة مقاطع فيديو تظهر حالات استقواء وعنف جسدي بين طلاب المدارس في الأردن. هذه المقاطع أثارت حفيظة الشارع الأردني واستيائه في حين شُكلت لجنة رسمية للتحقيق في بعض هذه الحوادث.

فما مدى انتشار الإستقواء بين الطلبة في المدارس الاردنية و كيف تتعامل معه المؤسسات المعنية والأهالي؟ الإجابة في تقرير مراسل بي بي سي إكسترا في الأردن ربيع الحمامصة.