"المشهد" مع محمد حسن البرغثي

يكشف السفير الليبي في الأردن محمد حسن البرغثي لبرنامج "المشهد" عن غضب معمر القذافي حين تحدث عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس وما جرى مع الأخير أثناء زيارته ليبيا بالإضافة الى أسباب الخلاف بين الرجلين.

كشف ايضا عن إجتماعه مع الملك عبدالله الثاني قبيل القمة العربية في سرت وأن جهة غربية نصحت الملك أن لا يذهب الى القمة.

عيّنه معمر القذافي سفيراً لليبيا في الأردن والعراق وفلسطين وعايش السنوات الصعبة في العلاقة بين ليبيا من جهة والأردن والعراق وفلسطين من جهة أخرى. هو أوّل الذين انشقوا عن نظام القذافي إبان الإنتفاضة على حكمه عام 2011.

أعيد تعيينه سفيراً في المللكة الأردنية الهاشمية بعد نشكيل حكومة الوفاق الليبية.

محمد حسن البرغثي سفير ليبيا في الاردن ضيف المشهد الاثنين السابعة مساء