كيف يتحول نجاح الآخرين إلى نجاح شخصي؟

لاعب نادي ليفربول المصري محمد صلاح، اسمٌ يتم تداوله كثيراً في الإعلام البريطاني بعد تفوقه في تسجيل الأهداف ومساعدة الآخرين على تسجيلها ..

لاسيما بعدما قاد بالأمس، ليفربول الإنجليزي للفوز على فريقه السابق روما الإيطالي، بخمسة أهداف مقابل هدفين، في مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا التي أقيمت على ملعب انفيلد مساء الثلاثاء.

هذه المباراة جاءت بعد فوز صلاح بلقب أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لهذا العام تتويجا لجهوده.

تابع الكثيرون مسيرة صلاح داخل بريطانيا وخارجها خاصة في بلده الأم مصر، مثله مثل غيره من العرب الذين اشتهروا خارج بلدانهم الأصلية ونالوا الكثير من الاهتمام والتبجيل من أبناء بلدهم.

فما الذي يدفعنا للإعجاب بابن البلد الذي اشتهر في الخارج؟ هالة صالح تحاول الإجابة عبر بعض الأمثلة في التقرير التالي...