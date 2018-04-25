كيف يتحول نجاح الآخرين إلى نجاح شخصي؟

لاعب نادي ليفربول المصري محمد صلاح، يتم تداول اسمه كثيراً في الإعلام البريطاني بعد تفوقه في تسجيل الأهداف ومساعدة الآخرين على تسجيلها ..

لاسيما بعدما قاد فريق ليفربول الإنجليزي للفوز على فريقه السابق روما الإيطالي، بخمسة أهداف مقابل هدفين، في مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا التي أقيمت على ملعب أنفيلد مساء الثلاثاء.

هذه المباراة جاءت بعد فوز صلاح بلقب أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لهذا العام تتويجاً لجهوده.

الكثيرون تابعوا مسيرة صلاح داخل بريطانيا وخارجها خاصة في بلده الأم مصر، مثله مثل غيره من العرب الذين اشتهروا خارج بلدانهم الأصلية ونالوا الكثير من الاهتمام والتبجيل من أبناء بلدهم.

فما الذي يدفعنا للإعجاب بابن البلد الذي اشتهر في الخارج؟ هالة صالح تحاول الإجابة عبر بعض الأمثلة في التقرير التالي...

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو الدكتور نبيل القط الاستشاري في الطب النفسي

ولكن ما الذي يدفع البعض للبحث عما يربطهم بالمشاهير من أبناء البلد؟ وما سبب الفرح العارم الذي يجتاحنا عندما نشاهدهم يلقون الشهرة والنجومية في الخارج؟

هالة صالح تطرح هذه الأسئلة على الدكتور نبيل القط الإستشاري في الطب النفسي.