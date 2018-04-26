ما معنى كلمة statistics ؟
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ما معنى كلمة statistics؟

  • 26 أبريل/ نيسان 2018

في إكسترا إنجلش نتحدث عن تقديم الحقائق THE FACTS بأكبر قدر ممكن من الدقة AS ACCURATELY AS POSSIBLE