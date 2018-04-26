لماذا يربط الناس تفاؤلهم أو تشاؤمهم بحيوانات أو علامات؟

الاعتقاد بالفأل وعلاماته أمر سائد الانتشار بين الكثير من المجتمعات، وهناك العديد من الأشياء أو الألوان أو الرموز التي يرتبط حضورها في معتقدات الناس بحدوث أمر وشيك حسن أو سيء.

فالبعض، مثلاً، يتشاءم عند رؤية طائر الغراب أو البوم، في حين قد يكون الحمام الأبيض مصدراً للتفاؤل.

سوسن صبوح تحدثت مع عينة من مستمعي بي بي سي إكسترا في عدد من الدول العربية للتعرف على العلامات والأشياء التي يتفاءلون بها أو يتشاءمون منها.

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو عينة من مستمعي بي بي سي إكسترا في عدد من الدول العربية

ولكن، ما هو تفسير تبني الأشخاص لمعقتدات الفأل أو الشؤم؟

سوسن صبوح سألت الأستاذ والباحث في علم النفس الاجتماعي الدكتور مصطفى شكدالي.