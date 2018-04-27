أفلام تعكس واقعنا

اختتم مساء أمس الخميس مهرجان بي بي سي عربي للأفلام والوثائقيات فعاليات نسخته الرابعة بإعلان أسماء الفائزين الست وتكريمهم.

هذا المهرجان، الذي استمر لمدة أسبوع، قدم مجموعة جريئة ومنوّعة من الأفلام والوثائقيات حول التغيرات السياسية والاجتماعية التي يشهدها العالم العربي.

من بين الفائزين أيوب القاسم وأحمد الذيابات ومروان البياري الذين حصلوا على جائزة أفضل ريبورتاج عن فيلمه (ليش؟) الذي يناقش حياة لاجئ سوري طفل في وطنه الجديد في الأردن.

ينضم إلينا هنا في الاستوديو أيوب القاسم، ليحدثنا عن فيلمه وعن تجربته وفوزه بجائزة مهرجان بي بي سي.