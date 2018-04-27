أفلام تعكس واقعنا

اختتم مساء أمس الخميس مهرجان بي بي سي عربي للأفلام والوثائقيات فعاليات نسخته الرابعة بإعلان أسماء الفائزين الست وتكريمهم.

هذا المهرجان، الذي استمر لمدة أسبوع، قدم مجموعة جريئة ومنوّعة من الأفلام والوثائقيات حول التغيرات السياسية والاجتماعية التي يشهدها العالم العربي.

من بين الفائزين أيوب القاسم وأحمد الذيابات ومروان البياري الذين حصلوا على جائزة أفضل ريبورتاج عن فيلمه (ليش؟) الذي يناقش حياة لاجئ سوري طفل في وطنه الجديد في الأردن.

ينضم إلينا هنا في الاستوديو أيوب القاسم، ليحدثنا عن فيلمه وعن تجربته وفوزه بجائزة مهرجان بي بي سي.

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو أيوب القاسم

جائزة أفضل صحفي شاب في مهرجان بي بي سي للافلام والوثائقيات لهذا العام كانت من نصيب علي إبراهيم الذي توج عن فيلمه "يوم في حلب".

يوم في حلب: فيلم عايش حياة سكان حلب في صراعهم اليومي من أجل البقاء أو لمجرد اقتناص لحظات سعادة مسروقة خلال الحصار عام 2016.

كريمة كواح التقت صانع الفيلم على وسألته أولاعن سبب اختياره لاسلوب الفيلم الصامت؟

على ابراهيم، صانع فيلم "يوم في حلب" متحدثاً إلى كريمة كواح عن فيلمه والتجربه المرافقه لإنتاجه.