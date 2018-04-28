"المشهد" مع هند الفايز

ما يقارب الواحد والعشرين عاماً، قضاها والد هند الفايز، القيادي البعثي حاكم الفايز في سجون سوريا، بأمر من الرئيس حافظ الأسد غداة استلامه الحكم بعد قيامه ب"حركة تشرين التصحيحية". ماذا تروي هند لبرنامج "المشهد" عن تجربة فتاة تأتي من الأردن الى سوريا لزيارة والدها في السجن وكيف تتذكر يوم خروجه؟

النائبة الأردنية السابقة المعروفة بمشاكستها داخل جلسات البرلمان، تتذكر الحراك الشعبي ومحاولة اغتيالها ولقاء الدقيقة الواحدة الملك عبدالله الثاني. وتفتح ملفات المعاهدات مع اسرائيل وملفات المساعدات المالية الأميركية.

الناشطة السياسية والنائبة السابقة هند الفايز في برنامج "المشهد" من الأردن.

الإثنين الساعة السابعة مساء بتوقيت غرينتش