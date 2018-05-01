هل هناك بنود في الاتفاق النووي ترى إيران أنها جمدت؟

هل هناك بنود في الاتفاق النووي ترى إيران أنها جُمدت بسبب الرئيس ترامب؟

المعلق السياسي الإيراني، محمد صالح صدقيان متحدثا إلى خليل فهمي في حلقة السبت من #حديث_الساعة.