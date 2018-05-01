هل هناك بنود في الاتفاق النووي ترى إيران أنها جمدت؟

هل هناك بنود في الاتفاق النووي ترى إيران أنها جُمدت بسبب الرئيس ترامب؟
المعلق السياسي الإيراني، محمد صالح صدقيان متحدثا إلى خليل فهمي في حلقة السبت من #حديث_الساعة.
شارك هذه الصفحة عبرهذه روابط خارجية وستفتح في نافذة جديدة
البريد الالكترونيشارك هذه الصفحة عبر البريد الالكتروني
فيسبوكشارك هذه الصفحة عبر فيسبوك
Messengerشارك هذه الصفحة عبر Messenger
Messengerشارك هذه الصفحة عبر Messenger
تويترشارك هذه الصفحة عبر تويتر
Google+شارك هذه الصفحة عبر Google+
شارك عبرحول المشاركة
هذه روابط خارجية وستفتح في نافذة جديدة
هل هناك بنود في الاتفاق النووي ترى إيران أنها جُمدت بسبب الرئيس ترامب؟
المعلق السياسي الإيراني، محمد صالح صدقيان متحدثا إلى خليل فهمي في حلقة السبت من #حديث_الساعة.