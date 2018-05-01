هل هناك بنود في الاتفاق النووي ترى إيران أنها جمدت؟
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هل هناك بنود في الاتفاق النووي ترى إيران أنها جمدت؟

  • 1 مايو/ أيار 2018

هل هناك بنود في الاتفاق النووي ترى إيران أنها جُمدت بسبب الرئيس ترامب؟

المعلق السياسي الإيراني، محمد صالح صدقيان متحدثا إلى خليل فهمي في حلقة السبت من #حديث_الساعة.

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