عنها في نصف ساعة | من الهندسة إلى تصميم الأزياء
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عنها في نصف ساعة: من الهندسة إلى تصميم الأزياء مع مصممة الأزياء المصرية رنا يوسف

  • 1 مايو/ أيار 2018

من الهندسة إلى تصميم الأزياء، المصرية رنا يوسف في استضافة نرمين الذهبي ضمن حلقة هذا الأسبوع من برنامج "عنها في نصف ساعة".

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