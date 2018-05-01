حديث الساعة: لماذا تم اختيار يوم 22 إبريل-نيسان للاحتفال بالأرض؟
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حديث الساعة: لماذا تم اختيار يوم 22 إبريل-نيسان للاحتفال بالأرض؟

  • 1 مايو/ أيار 2018

في اليوم العالمي للأرض، دوميت كامل، رئيس مؤسسة خبراء حماية الصحة والبيئة العالمية يؤكد لـ#حديث_الساعة أن التلوث هو المدمر الأول لحياة الإنسان.

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