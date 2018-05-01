بروح رياضية: ميثاق الشرف يشعل الجدل بين الأندية السعودية
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بروح رياضية: ميثاق الشرف يشعل الجدل بين الأندية السعودية

  • 1 مايو/ أيار 2018

#بروح_رياضة ترك آلشيخ ردًا على الجدل الكبير بين مسؤولي الأندية السعودية: "ميثاق الشرف هيوحشنا ووجوده كان لتخفيض عقود اللاعبين."

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