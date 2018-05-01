حديث الساعة| اهتزاز دولي حول الاتفاق النووي الإيراني كيف يؤثر على اقتصاد طهران؟
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حديث الساعة| اهتزاز دولي حول الاتفاق النووي الإيراني كيف يؤثر على اقتصاد طهران؟

  • 1 مايو/ أيار 2018

اهتزاز دولي حول الاتفاق النووي الإيراني، كيف يؤثر على اقتصاد طهران؟

الدكتور صادق الركابي، مدير المركز العالمي للدراسات التنموية في لندن يجيب في حلقة اليوم من برنامج #حديث_الساعة، تقديم: هشام عبد الملك

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