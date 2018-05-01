حديث الساعة| اهتزاز دولي حول الاتفاق النووي الإيراني كيف يؤثر على اقتصاد طهران؟

اهتزاز دولي حول الاتفاق النووي الإيراني، كيف يؤثر على اقتصاد طهران؟

الدكتور صادق الركابي، مدير المركز العالمي للدراسات التنموية في لندن يجيب في حلقة اليوم من برنامج #حديث_الساعة، تقديم: هشام عبد الملك