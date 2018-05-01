تطبيق يساعد اللاجئين على تشخيص حالتهم المرضية

طور طبيب سوري مع فريق في السويد تطبيقاً طبياً يسهل التواصل بين اللاجئين وجهات الرعاية الصحية في الدول التي تستضيف اللاجئين.

يتم ذلك عبر إدخال معلومات من قبل المريض مثل عمره أو الأعراض التي يعاني منها ومن ثم يطرح تطبيق كيورا بلاس (Cura Plus) عليه أسئلة طبية لتشخيص وضعه الصحي.

يمكن للمستخدم الاتصال بطبيب عبر التطبيق لمتابعة حالته المرضية وتلقي الرعاية الصحية المناسبة.

يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش

يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech

عنوان البرنامج على تويتر هو :BBC4Tech@

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