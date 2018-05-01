إنتاج أطراف صناعية عبر طابعات ثلاثية الأبعاد في الأردن

أحدثت الطباعة ثلاثية الأبعاد ما قد يوصف بالثورة في مجال الصناعة حيث باتت استخداماتها تشمل العديد من القطاعات.

زار نسيم رمضان الأردن وتحديداً مركز فاب لاب في مدينة إربد وتعرف على مشروع مشترك بين "فاب لاب" و "أطباء بلا حدود" لإنتاج أطراف صناعية تطبع عبر طابعات ثلاثية الأبعاد.

يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش

يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech

عنوان البرنامج على تويتر هو :BBC4Tech@

صفحة نسيم رمضان على تويتر: NasimRamadanBBC@

للمزيد من الفيديوهات زوروا صفحتنا http://www.bbc.com/arabic/media

اشترك في بي بي سي http://bit.ly/BBCArabicNews