سيارة فائقة السرعة تقترب من سرعة الطائرات

توجه أنيس القديحي إلى جامعة إي تي إتش ) ETH) السويسرية لاستكشاف كيف يتم تطوير سيارات فائقة السرعة للفوز في منافسة أطلقها المليونير إلون ماسك.

تستقطب المسابقة فرقاً من الشباب لتصميم سيارات تنقل الركاب أو البضائع من مكان لآخر داخل نفق فارغ بسرعة عالية جداً تقترب من سرعة الطائرات.

يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش

يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech

عنوان البرنامج على تويتر هو :BBC4Tech@

صفحة أنيس القديحي على تويتر: anees_alqudaihi@

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