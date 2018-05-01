حديث الساعة: ما الحكمة من أن تكون إسرائيل هي التالية بعد السعودية في جولة وزير الخارجية الأمريكي؟
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ما الحكمة من أن تكون إسرائيل هي التالية بعد السعودية في جولة وزير الخارجية الأمريكي؟

  • 1 مايو/ أيار 2018

ما الحكمة من أن تكون إسرائيل هي التالية بعد السعودية في جولة وزير الخارجية الأمريكي؟

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