#حديث_الساعة كيف يمكن أن تحقق الدورة الجديدة للمجلس الوطني الفلسطيني طموحات الشعب الفلسطيني؟
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#حديث_الساعة كيف يمكن أن تحقق الدورة الجديدة للمجلس الوطني الفلسطيني طموحات الشعب الفلسطيني؟

  • 1 مايو/ أيار 2018

كيف يمكن أن تحقق الدورة الجديدة للمجلس الوطني الفلسطيني طموحات الشعب الفلسطيني؟

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