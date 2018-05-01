#عنها_في_نصف_ساعة | مطربة تتمنى الاعتزال لأن صوتها عورة
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#عنها_في_نصف_ساعة | مطربة تتمنى الاعتزال لأن صوتها عورة

  • 1 مايو/ أيار 2018

#عنها_في_نصف_ساعة الفنانة التونسية زينة القصرينية قالت إن "صوتها عورة" وإنها ترغب في الاعتزال، مؤكدة أن الفقر أجبرها على امتهان الغناء.

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