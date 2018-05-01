#عنها_في_نصف_ساعة منع سفر العمالة الفليبينية إلى الكويت
جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

#عنها_في_نصف_ساعة منع سفر العمالة الفليبينية إلى الكويت

  • 1 مايو/ أيار 2018

"موقف الفلبين من الكويت هو موقف شخصي من الرئيس الفلبيني وليس بسبب تكرار حالات أراها فردية" د. استقلال العازمي أستاذة العلوم السياسية والعلاقات الدولية بالكويت متحدثة لـ #عنها_في_نصف_ساعة

مواضيع ذات صلة