حديث الساعة: اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني.. الجدوى والنتائج

برنامج حديث الساعة يأتيكم كل أربعاء بعد موجز أنباء الساعة السابعة مساءً بتوقيت غرينتش.

بدأ المجلس الوطني الفلسطيني أعمال دورته الثانية والثلاثين في مدينة رام الله تحت شعار القدس وحماية الشرعية الفلسطينية، بحضور ممثلين عن فصائل وقوى فلسطينية داخل الأراضي الفلسطينية وخارجها. وتعد هذه أول دورة عادية للمجلس الوطني الفلسطيني منذ 22 عاماً و يبحث تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية والمستجدات السياسية، على أن ينتخب لجنة تنفيذية جديدة لمنظمة التحرير. وينعقد الاجتماع في ظل تباين وانقسام حاد بين الفصائل الفلسطينية حيث يقاطع اجتماعات المجلس حركتا حماس والجهاد الاسلامي فضلاً عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين التي تعد ثاني أكبر فصائل منظمة التحرير الفلسطينية وكذلك فصائل أخرى.

وقد أعلن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية رفض الحركة لمخرجات المجلس الوطني، ودعا إلى إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية عاجلة. وأضاف هنية في مؤتمر صحفي عقده بمناسبة اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني، أن المجلس لن يعالج ما وصفه أزمة الشرعية ولن يمنح الغطاء للمسار السياسي الذي وصل إلى طريق مسدود. ويأتي اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني في ظل انهيار العلاقات بين رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وإدارة الرئيس الاميركي دونالد ترامب قبل نقل السفارة الأميركية إلى القدس في 14 أيار/مايو، عملاً بقرار اتخذه الرئيس الأميركي وأثار موجة تنديد في العالم. كما ينعقد المجلس الوطني الفلسطيني في ظل حركة مسيرات احتجاجية تجري منذ 30 آذار/مارس على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل للمطالبة بحق العودة، وأدت إلى مقتل اكثر من 40 فلسطينياً بنيران إسرائيلية حتى الآن.

= فما هي ملابسات انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني وما هي جدواه؟

= وما تداعيات الداخل الفلسطيني على القضية الفلسطينية ومستقبلها؟

هذه التساؤلات وغيرها نطرحها في حلقة هذا الاسبوع من برنامج حديث الساعة.