ما معنى كلمة Charred؟
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ما معنى كلمة Charred؟

  • 1 مايو/ أيار 2018

اليوم نتحدث عن الفرق بين المتفحم على السطح charred والمحروق burnt.