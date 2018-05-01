الدعاة النجوم: ما لهم وما عليهم
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ولكن ماالذي يحدث في حسابات الدعاة المشاهير وما الذي يجذب الناس إليها؟

  • 1 مايو/ أيار 2018

ولكن ماالذي يحدث في حسابات الدعاة المشاهير وما الذي يجذب الناس إليها؟