الدعاة النجوم: ما لهم وما عليهم

ملايين الجزائريين مهتمون بالمحتوى الديني المصري والسعودي على فيسبوك، كما تقول دراسة أصدرتها مؤسسة "فان زون دي زد" Fan Zone DZ في الجزائر.

وحسب تقديرات الشركة فإن الحسابات الدينية الثلاثة التي تتصدر اهتمامات المستخدمين الجزائريين على فيسبوك هي حسابات لدعاة مصريين يتبعها ثلاثة حسابات سعودية أخرى.

بسمة كراشة تحدثت إلى يونس سعدي الصحفي الجزائري المختص في وسائل التواصل الاجتماعي الذي أشرف على هذه الدراسة وسألته كيف تم التوصل إلى هذه النتيجة؟

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو بسمة كراشة تحدثت إلى الصحفي الجزائري المختص في وسائل التواصل الاجتماعي

ولكن ما الذي يحدث في حسابات الدعاة المشاهير وما الذي يجذب الناس إليها؟ فلنستمع إلى ما يقدمونه من خلال هذه الجولة السريعة التي قامت بها بسمة كراشة.