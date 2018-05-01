حديث الساعة: لماذا كشفت إسرائيل عن وثائق نووية سرية لطهران من دون أن تقدمها للوكالة الدولية للطاقة الذرية؟
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لماذا كشفت إسرائيل عن وثائق نووية لطهران من دون أن تقدمها للوكالة الدولية للطاقة الذرية؟

  • 1 مايو/ أيار 2018

لماذا كشفت إسرائيل عن وثائق حول برنامج نووي سري لطهران، من دون أن تقدمها للوكالة الدولية للطاقة الذرية؟ المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرئيلي، أوفير جندلمان يجيب في #حديث_الساعة

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