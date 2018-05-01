حديث الساعة: لماذا كشفت إسرائيل عن وثائق نووية سرية لطهران من دون أن تقدمها للوكالة الدولية للطاقة الذرية؟

لماذا كشفت إسرائيل عن وثائق حول برنامج نووي سري لطهران، من دون أن تقدمها للوكالة الدولية للطاقة الذرية؟ المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرئيلي، أوفير جندلمان يجيب في #حديث_الساعة