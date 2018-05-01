حديث الساعة: عما ذهب ماكرون باحثًا لدى بوتين حيال الموقف من البرنامج النووي الإيراني؟
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حديث الساعة: عما ذهب ماكرون باحثًا لدى بوتين حيال الموقف من البرنامج النووي الإيراني؟

  • 1 مايو/ أيار 2018

حديث الساعة: عما ذهب ماكرون باحثًا لدى بوتين حيال الموقف من البرنامج النووي الإيراني؟

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