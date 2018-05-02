أطفال يعملون من أجل إعالة أسرهم

تستعد الحكومة التركية لإطلاق برنامج توعوي للقضاء على عمالة الأطفال، وتؤثر هذه المشكلة على حياة أكثر من خمسة في المئة من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ستة أعوام وسبعة عشر عاما حسب آخر الإحصاءات. وعلى الرغم من أن الأعراف الدولية تعتبر عمل الصغار انتهاكا لحقوقهم إلا إن العرف السائد في المجتمع التركي لا يتفق مع هذا في الغالب، فالكثير من الآباء يشجعون أطفالهم على العمل، إذ يرون إن من شأنه إعدادهم لخوض معركة الحياة وتحقيق نجاح مبكر.

المزيد حول عمالة الأطفال في تركيا في تقرير ماهر الحمداني مراسل بي بي سي إكسترا في إسطنبول.