إكسترا التلفزيوني في حلقة خاصة من لندن لتغطية مهرجان بي بي سي عربي للأفلام 2018

في الحلقة 30 من برنامج بي بي سي إكسترا، تغطية لفعاليات مهرجان بي بي سي عربي للأفلام في نسخته الرابعة، حيث نتعرف على المشاركين وعلى أفلامهم. وفي الفيلم الخاص بإكسترا نسأل المخرج السعودي فراس عبد الله المشرّع، كيف أصبح صانع أفلام في بلد لا توجد فيه دور عرض سينما؟ ونناقش مع ضيفنا المخرج والمنتج اللبناني د. وليد فخر الدين، مستقبل صناعة الأفلام في السعودية، وتأثيرها على المجتمع السعودي من جهة وعلى صناعة الأفلام في المنطقة العربية من جهة أخرى، بعد السماح بعودة دور العرض إلى السعودية. أيضاً نستقبل الفائز بجائزة مهرجان بي بي سي عربي للأفلام عن فئة الصحافي الشاب، علي الابراهيم مخرج فيلم ”يوم في حلب“ للحديث عن التحضيرات لإنجاز فيلمه الجديد.