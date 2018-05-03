سعودي يصنع أفلاماً في بلد لا يوجد فيه سينما
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سعودي يصنع أفلاماً في بلد لا يوجد فيه سينما

  • 3 مايو/ أيار 2018

لنتعرّف على المخرج السعودي فراس عبد الله المشرّع، ونكتشف كيف أصبح صانع أفلام في بلد لا توجد فيه دور عرض سينما؟