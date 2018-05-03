أجواء حفل اختتام مهرجان بي بي سي عربي للأفلام
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أجواء حفل اختتام مهرجان بي بي سي عربي للأفلام

  • 3 مايو/ أيار 2018

تقرير يوجز حفل اختتام مهرجان بي بي سي عربي للأفلام في نسخته الرابعة يتضمّن توزيع الجوائز على الفائزين.