التغير المناخي climate change
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ماذا تعني عبارة climate change؟

  • 3 مايو/ أيار 2018

في إكسترا إنجلش نتحدث عن دراسة جديدة study تظهر تأثير التغير المناخي climate change على الحاجز المرجاني العظيم THE GREAT BARRIER REEF.