تتوقع الحكومة التونسية استقبال ثمانية ملايين سائح خلال الموسم السياحي لسنة 2018، فقد ارتفعت العائدات المرتبطة بالسياحة خلال الربع الأول من السنة بنسبة 23 في المئة. ومؤخراً، استأنفت شركة توماس كوك البريطانية رحلاتها الجوية إلى تونس بعد أن توقفت عقب الهجوم على منتجع سوسة ومقتل 39 شخصاً بينهم ثلاثون سائحاً بريطانيا. فما الذي شجع السياح البريطانيين على العودة إلى تونس؟ التفاصيل في تقرير الصحافية التونسية أزهار الجربوعي.
تفاؤل تونسي بعودة السياح الأجانب
- 3 مايو/ أيار 2018
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