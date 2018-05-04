تعدد الزوجات : حل أم مشكلة؟
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معتز مهندس مصري متزوج من سيدتين

  • 4 مايو/ أيار 2018

معتز مهندس مصري متزوج من سيدتين ويعيش معهما في نفس البناية. كل زوجة في طابق منفصل. تحدثت إليه نرفانا السعيد وسألته عن الذي دفعه إلى الزواج من امراة ثانية.