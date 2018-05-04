تعدد الزوجات : حل أم مشكلة؟
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الدكتور زهير حطب الباحث المتخصص في علم اجتماع الأسرة من لبنان.

  • 4 مايو/ أيار 2018

نرفانا السعيد تحدثت إلى الدكتور زهير حطب الباحث المتخصص في علم اجتماع الأسرة من لبنان و سألته ما أصل فكرة تعدد الزوجات؟