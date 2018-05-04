تعدد الزوجات : حل أم مشكلة؟

نفى المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي أن يكون أصدر فتوى يدعو فيها لتعدد الزوجات حسب ما نقلته مواقع إلكترونية إيرانية خاصة منها تيليغرام.

وفي رده على سؤال حول مدى استحبابه تعدد الزوجات من عدمه، قال خامنئي "إنه على الرجال أن يمتنعوا حتى عن ممازحة نسائهم حول فكرة كهذه لأن ذلك أمر يوجع قلوب النساء".

التقارير تقول إن تعدد الزوجات في ايران غير رائج وينحسر في المناطق الريفية، وفي غياب تقارير رسمية لا يبدو أن الأمر مختلف في العالم العربي.

معتز مهندس مصري متزوج من سيدتين ويعيش معهما في نفس البناية . كل زوجة في طابق منفصل. تحدثت إليه نرفانا السعيد وسألته عن الذي دفعه إلى الزواج من امراة ثانية.

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو معتز مهندس مصري متزوج من سيدتين ويعيش معهما في نفس البناية.

نرفانا السعيد تحدثت إلى الدكتور زهير حطب الباحث المتخصص في علم اجتماع الأسرة من لبنان و سألته ما أصل فكرة تعدد الزوجات؟