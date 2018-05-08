"المشهد" مع إيلي صعب

للمرة الأولى يروي المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب لبرنامج "المشهد" تفاصيل من بداياته ومن رحلته في عالم الأزياء. التهجير مع عائلته من قريته الدامور خلال الحرب الأهلية في لبنان، انطلاقته في تصميم الأزياء، خلال الحرب أيضاً، في ظروف مادية صعبة وأثناء سكنه مع عائلته على مقربة من خطّ التماس الشهير في بيروت.

مشاهد من عمله في لبنان والخليج، ثم انتقاله إلى روما، باريس، هوليوود والعالم. حيث شارك كلبناني وعربي لأول مرة في عروض الأزياء العالمية المعروفة.

كيف صنع إيلي صعب إسمه وترك بصمته؟ مع من عمل؟ وماذا واجه في طريقه؟

"المشهد" مع جيزال خوري.

الإثنين السابعة مساء بتوقيت غرينتش.