هل الجوائز هي مفتاح تميز الروايات؟

وصلت راوية الكاتب العراقي أحمد سعداوي "فرانكشتاين في بغداد" مع خمس روايات أخرى الى القائمة القصيرة لجائزة مان بوكر الدولية البريطانية للأدب، التي سيعلن عن اسم الفائز بها في الثاني والعشرين من هذا الشهر مايو/أيار.

وتحتفل جائزة Man بوكر العالمية بأفضل الأعمال الروائية العالمية المترجمة، وتُمنح كل عام لكتاب تُرجم إلى الإنجليزية وصدر في المملكة المتحدة.

عاصم الغامدي تحدث إلى أحمد سعداوي مؤلف رواية فرانكشتاين في بغداد وسأله بداية عن انعكاس هذا الترشيح على الساحة الأدبية العربية.

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو أحمد سعداوي مؤلف رواية فرانكشتاين في بغداد

ونبقى مع الكتب والجوائز حيث فازت رواية "حرب الكلب الثانية" للكاتب إبراهيم نصر الله بالجائزة العالمية للرواية العربية (بوكر) للعام 2018 في أبوظبي.

بسمة كراشة تحدثت الى إبراهيم نصرالله بعد فوزه بالجائزة وسألته أولا عن روايته