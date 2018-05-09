سيارة سباق إلكترونية قد تنافس سيارات الفورمولا وان

يدعونا أنيس إلى جامعة "إي تي إتش" في مدينة زوريخ السويسرية حيث تم تطوير سيارة سباق إلكترونية تشبه في قدراتها سيارات الفورمولا وان.

ويطور طلاب الجامعة كل عام سيارة إلكترونية جديدة ثم يحولونها في العام التالي إلى سيارة ذاتية القيادة للمنافسة في سباق ما يجرى في مدن مختلفة حول العالم.

يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش

يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech

عنوان البرنامج على تويتر هو :BBC4Tech@

صفحة أنيس القديحي على تويتر: anees_alqudaihi@

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