بوجود الحاجة الماسة للمياه النظيفة في مخيمات اللاجئين, قام فريق "فلوي" بابتكار مغسلة لليدين تعمل عبر الطاقة الشمسية.

تتميز المغسلة بأنها خالية من انبعاثات الكريون وتقوم بفلترة وتعقيم واعادة تدوير المياه بشكل مستمر ما يعني إنها تقلل استهلاك المياه بحدود الـ 95 % حسب الفريق.

يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش .

يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech

عنوان البرنامج على تويتر هو :BBC4Tech@

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