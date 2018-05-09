مختبر تكنولوجي يتيح فرصة تصميم أي منتج للطلبة والشركات الناشئة

يتيح مختبر "فاب لاب إربد" الفرصة للشركات الناشئة والطلبة لتجربة وتصميم أي منتج، وذلك بتوفير أحدث وسائل التكنولوجيا والمعرفة وباستخدام النماذج والأدوات المختلفة.

نسيم رمضان يتعرف على تفاصيل أكثر عن ذلك المكان ويكتشف عن كثب أهميته لعشاق التكنولوجيا والإبتكارات في شمال الأردن.

يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش

يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech

عنوان البرنامج على تويتر هو :BBC4Tech@

صفحة نسيم رمضان على تويتر: NasimRamadanBBC@

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